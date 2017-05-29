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На Кубани и в Крыму начали разливать вина, посвященные строительству Керченского моста

Экономика и бизнес
29 мая, 11:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

В проекте участвуют пять винодельческих предприятий Крыма и Кубани

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Виноделы Крыма и соседнего Краснодарского края начали разливать по бутылкам эксклюзивную коллекцию вина, посвященную строительству Керченского моста между полуостровом и материковой Россией. Об этом сообщил  информационный центр "Крымский мост".

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"Вино "Крымский мост" начали разливать по бутылкам. (…) В проекте участвуют пять винодельческих предприятий Крыма и Кубани ("Новый Свет", "Массандра", "Кубань-Вино", "Саук-Дере" и "Фанагория" - прим. ТАСС). Каждое готовит свою продукцию по особой технологии", - говорится в сообщении.

В информцентре добавили, что пока вино по бутылкам разлили два из трех предприятий - завод шампанских вин "Новый свет" и "Кубань-вино". На других предприятиях вино из коллекции "Крымский мост" пока выдерживается в дубовых бочках или эмалированных емкостях. Винодельческие предприятия заложили вино в знак поддержки возведения Керченского моста в конце 2015 года, когда велись подготовительные работы к строительству. Тираж коллекционной серии ограничен: каждое из трех краснодарских предприятий выпустит по 19 тыс. бутылок, два крымских - 19 тыс. на двоих, что равно протяженности моста - 19 километров.

"Вино из эксклюзивной коллекции "Крымский мост" созревает и выдерживается вместе с самим мостом. Откупорить его можно будет к окончанию строительства. Запуск автомобильного движения запланирован на декабрь 2018 года, железнодорожного - на декабрь 2019 года", - отметили в инфоцентре.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.

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