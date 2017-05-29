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Лоукостер "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей на 20,7% в 2017 году

Экономика и бизнес
29 мая, 12:10 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 29, мая. /ТАСС

В 2017 году авиакомпания увеличит долю билетов по минимальному тарифу до 350 тыс. За четыре месяца предложено уже 120 тыс. таких билетов

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© Алексей Копаев/ТАСС

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот", шестой крупнейший перевозчик в РФ) в 2017 году предложит 350 000 билетов по минимальному тарифу в 999 рублей, что на 20,7% больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель лоукостера.

"В 2017 году "Победа" увеличит долю билетов по 999 рублей минимум на 20,7% - до 350000 билетов. За четыре месяца предложено уже 120000 билетов по минимальному тарифу", - сказал он.

Чистая прибыль авиакомпании "Победа" в 2016 году составила 3 млрд рублей, сообщал в интервью ТАСС гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

В 2015 году "Победа" перевезла 3,1 миллиона человек, в 2016 - почти 4,3 миллиона. Как ранее заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 году авиакомпания планирует перевезти 5 млн человек.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них, кроме Германии: Кипр, Италия и Австрия, Армения, Грузия, Азербайджан, Испания. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG, до 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

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