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СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе

Экономика и бизнес
29 мая, 13:14 дата обновления: 29 мая, 13:42 UTC+3

В компании заявили, что не располагают информацией о причинах действий Службы безопасности Украины

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© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Яндекс" сообщил о проверках Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах компании в Киеве и Одессе.

"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем", - заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию", - пояснили в "Яндексе".

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СБУ подтвердила, что проводит обыски в киевском и одесском офисах "Яндекса". "Обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская Эспрессо TV. Виновным по этой статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

"Яндекс" в тот же день сообщил, что украинские санкции не окажут влияния на бизнес компании и навредят скорее украинским пользователям. В заявлении "Яндекса" говорилось, что компания работает на Украине с 2005 года и насчитывает 11 млн украинских пользователей. И хотя санкции "сводят на нет все многолетние усилия" на местном рынке, никакого негативного влияния на компанию они не окажут, отмечал "Яндекс".

18 мая "Яндекс" проинформировал своих партнеров на Украине о том, что счета компании заблокированы. В "Яндекс.Украина" сообщили, что компания не может перечислять средства на счета партнеров, офис связал блокирование доступа к счетам с указом президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

При этом в "Яндексе" отмечали, что "быстро решить проблему не получается", хотя компания продолжает искать "легальные решения для отправки средств и продолжения сотрудничества", чтобы оплатить счета.

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