Куба хочет увеличить закупки в РФ нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Куба хочет увеличить поставки нефти и нефтепродуктов из России, но вопрос в финансовых источниках, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Куба действительно хочет, чтобы больше поставляли, но вопрос в финансовых источниках. Будут найдены финансовые ресурсы - будут компании поставлять, это же не благотворительность", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения поставок.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" поставит кубинской компании Cubametales около 250 тыс. тонн нефти и дизельного топлива. Сроки поставок не уточнялись.

По данным СМИ, в конце 2016 года председатель Госсовета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро попросил президента РФ Владимира Путина обеспечить поставку нефти и нефтепродуктов в республику в связи с появившимися там проблемами с сырьем из Венесуэлы.