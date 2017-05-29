Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молдавия расторгает договоры с фирмой из Румынии, сорвавшей ремонт дорог на деньги ЕС

Экономика и бизнес
29 мая, 14:22 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии расторгло договор с фирмой из Румынии, которая не выполнила обязательств по ремонту автотрассы из Кишинева в Джурджулешть, где находится молдавский порт на Дунае.

Смотрите также

Министр транспорта Молдавии задержан по обвинению в коррупции

Обвиняемый в коррупции министр транспорта Молдавии отстранен от должности

В столице Молдавии обыскивают подозреваемых в коррупции сотрудников Таможенной службы

Как сообщили журналистам в ведомстве, в ближайшее время по той же причине планируется расторгнуть еще два контракта с румынской компанией, название которой не уточняется.

"Почти €40 млн на реализацию трех проектов предоставил Европейский банк реконструкции и развития. Однако по первому контракту работы фирмой из Румынии были выполнены только на 3%, а по остальным - на 61% и 74% соответственно. Договоры с ней расторгаются из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств", - отметили в министерстве.

Министр арестован

В апреле по подозрению в коррупции был арестован глава министерства транспорта Юрий Киринчук, который представлял в правительстве выступающую за объединение с Румынией Либеральную партию. Чиновника подозревают в злоупотреблениях при подрядах на ремонт дорог, в том числе в получении взятки в размере €50 тыс., момент получения которой был заснят на видеокамеру и размещен в интернете. Уголовное дело ведется по трем эпизодам - пассивной коррупции, превышению служебных полномочий и незаконной добыче полезных ископаемых. По этому же делу были задержаны глава администрации автомобильных дорог Молдавии Вячеслав Телеман, а также ряд других чиновников.

Дороги разрушены, деньги разворованы

По признанию бывшего премьера Молдавии Иона Стурзы, ремонт дорог на выделенные ЕС деньги стал "апогеем некомпетентности, хаоса и коррупции". По его словам, под прикрытием "истории успеха" (так чиновники ЕС и США называли правящую здесь коалицию проевропейских партий) Молдавия получила кредиты в размере 293 млн евро на реализацию 13 проектов по восстановлению построенных еще в советское время автодорог. Но большая часть этих денег была попросту украдена, считает экс-премьер.

В прошлом году Киринчук оказался в центре скандала, когда на своей странице в Facebook назвал идею сближения республики с Россией "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости". Высказывания министра осудила Ассоциация русскоязычных журналистов и посольство РФ в Молдавии, которое выразило надежду, что "шовинистическая выходка официального лица" вызовет соответствующую реакцию со стороны властей и правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Румыния Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: история с задержанием мальчика на Арбате - вопрос правоохранительных органов
2
Стоматолога в Петербурге подозревают в удалении 22 здоровых зубов у пациентки
3
Прокуратура Польши подтвердила обнаружение в гробу жертвы крушения Ту-154 других останков
4
По делу о массовых беспорядках у здания парламента Крыма предъявлен первый гражданский иск
5
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
7
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
Темы дня
Загрузка...
Реклама