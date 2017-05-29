Молдавия расторгает договоры с фирмой из Румынии, сорвавшей ремонт дорог на деньги ЕС

КИШИНЕВ, 29 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Молдавии расторгло договор с фирмой из Румынии, которая не выполнила обязательств по ремонту автотрассы из Кишинева в Джурджулешть, где находится молдавский порт на Дунае.

Как сообщили журналистам в ведомстве, в ближайшее время по той же причине планируется расторгнуть еще два контракта с румынской компанией, название которой не уточняется.

"Почти €40 млн на реализацию трех проектов предоставил Европейский банк реконструкции и развития. Однако по первому контракту работы фирмой из Румынии были выполнены только на 3%, а по остальным - на 61% и 74% соответственно. Договоры с ней расторгаются из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств", - отметили в министерстве.

Министр арестован

В апреле по подозрению в коррупции был арестован глава министерства транспорта Юрий Киринчук, который представлял в правительстве выступающую за объединение с Румынией Либеральную партию. Чиновника подозревают в злоупотреблениях при подрядах на ремонт дорог, в том числе в получении взятки в размере €50 тыс., момент получения которой был заснят на видеокамеру и размещен в интернете. Уголовное дело ведется по трем эпизодам - пассивной коррупции, превышению служебных полномочий и незаконной добыче полезных ископаемых. По этому же делу были задержаны глава администрации автомобильных дорог Молдавии Вячеслав Телеман, а также ряд других чиновников.

Дороги разрушены, деньги разворованы

По признанию бывшего премьера Молдавии Иона Стурзы, ремонт дорог на выделенные ЕС деньги стал "апогеем некомпетентности, хаоса и коррупции". По его словам, под прикрытием "истории успеха" (так чиновники ЕС и США называли правящую здесь коалицию проевропейских партий) Молдавия получила кредиты в размере 293 млн евро на реализацию 13 проектов по восстановлению построенных еще в советское время автодорог. Но большая часть этих денег была попросту украдена, считает экс-премьер.

В прошлом году Киринчук оказался в центре скандала, когда на своей странице в Facebook назвал идею сближения республики с Россией "худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости". Высказывания министра осудила Ассоциация русскоязычных журналистов и посольство РФ в Молдавии, которое выразило надежду, что "шовинистическая выходка официального лица" вызовет соответствующую реакцию со стороны властей и правоохранительных органов.