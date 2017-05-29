Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования МС-21

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования нового российского пассажирского самолета МС-21, серийный выпуск которого начнется в 2019 году.

На совещании с вице-премьерами, заслушав доклад заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина об испытательном полете МС-21, глава кабинета министров отметил, что нужно "дальше работать на всех направлениях, прежде всего - технологическом, но не забывать про коммерческие перспективы". "Чем больше будет заказов на эти транспортные средства, тем лучше для нашей страны", - пояснил он.

Рогозин заверил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании авиационной коллегии. "По самолету МС-21 мы исходим из того, что мы будем предлагать контракт полного цикла - от поставки до утилизации; по своим летно- техническим характеристикам он действительно сейчас опережает конкурентов Boeing и Airbus, мы рассчитываем, что и цена будет намного конкурентнее, чем у американских и европейских коллег", - подчеркнул Рогозин.

Он уточнил, что серийный выпуск самолета планируется начать в 2019 году. "Мы планируем завершить в 20218 году испытания, сейчас мы перешли ко второму этапу летных испытаний двигателя ПД-14, с весны 2019 года самолет будет летать только на российском двигателе", - сообщил Рогозин.

"Мы планируем самолет запустить в серию с июня 2019 года, выйдем на 70 самолетов в год", - отметил вице-премьер.

По словам Рогозина, перед первым полетом МС-21 был проведен большой комплекс испытаний. Он назвал этот самолет "опорным для отечественных авиационных линий". Вице-премьер добавил, что самолет "является революционным по своей конструкции, поскольку значительная часть конструкции состоит из созданных в нашей стране композиционных материалов - это так называемое черное крыло, а также хвостовое оперение, всего в конструкции до 40 процентов используется композиционных материалов".

Зампред правительства отметил, что для МС-21 проводились "богатые по разнообразию предварительные испытания: как статические, прочностные на том самолете, который находится в подмосковном Жуковском, а также температурные испытания". "Самолет прошел и рулежки на летном поле Иркутского авиационного завода, неделю назад впервые при пробежке на полной скорости оторвали переднее шасси", - перечислил Рогозин. Про первый испытательный полет в воскресенье он напомнил, что длительность поставила более получаса, дальность - тысяча метров, экипаж состоял из двух Героев России из ОКБ имени Яковлева. "Фактически все задачи, которые стояли перед экипажем, были решены", - отметил он.

"Умная машина"

Медведев считает, что испытательный полет МС-21 доказал, что РФ не потеряла компетенции в авиастроении. Рогозин сообщил, что лайнер будет весьма "умной машиной", программное обеспечение которой не позволит совершать грубые экипажные ошибки.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина назвал первый испытательный полет МС-21 "ключевым событием". "Это событие действительно неординарное для страны, происходит подобное не так часто, более того, в какой-то момент вообще казалось, что мы компетенцию в смысле самолетостроения в значительной степени растеряли, но последние годы доказывают, что это абсолютно не так - и в смысле создания самолета "Сухой Суперджет" и теперь выкатки МС-21 и вертолета Ка-62", - подчеркнул он.

Председатель правительства обратил внимание на тот факт, что "наши новые транспортные средства изначально спроектированы в цифре, доведены как цифровые проекты в полном объеме в отличие от целого ряда разработок, которые у нас были на рубеже 1990-2000 годов". "Сейчас мы переходим к другому этапу - это закачка программного обеспечения", - сообщил Рогозин. По его словам, "сам самолет отличается тем, что он очень серьезен по интеллекту, то есть, этот самолет не позволяет совершать грубые экипажные ошибки, программное обеспечение ограничивает возможности сваливания самолета в штопор и другие опасные крены".

МС-21

Новый российский пассажирский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет в минувшее воскресенье, 28 мая. Он состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - тысяча метров, скорость лайнера - 300 км/час.

Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Версии машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 вмещает от 163 до 211 пассажиров, а МС-21-200 сможет взять на борт от 132 до 165 пассажиров.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 50 МС-21. Есть и первые зарубежные заказчики. Имеется твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин. Также заключено соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку 6 самолетов и опционом на 4 машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, поставки новейшего российского самолета могут составить 1 тысячу единиц до 2037 года.