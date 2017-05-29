Немецкая WIKA начнет выпуск манометров в московском индустриальном парке "Индиго"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей манометров в мире, немецкая компания WIKA запустит собственное производство на территории индустриального парка "Индиго" в ТиНАО до конца 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

"Семь объектов - офисно-складские и логистика, плюс компания WIKA, у них производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров. Их (объектов парка - прим. ТАСС) общая площадь составляет более 46 тыс. кв. метров, а ввод в эксплуатацию планируется до конца текущего года", - заявили в департаменте.

WIKA в России

Российское подразделение WIKA - АО "ВИКА МЕРА" работает в РФ более 20 лет. В 2012 году компания приняла решение достичь пятидесятипроцентной глубины локализации производства в России. Для этого WIKA в 2016 году начала возводить производственно-складской комплекс в индустриальном парке "Индиго". Российское производство, по планам компании, будет выпускать почти 460 тыс. единиц приборов в год.

Всего в мире WIKA производит более 50 млн единиц в год в 40 странах мира.

Индустриальный парк "Индиго"

Площадь индустриального парка "Индиго" составляет 80,6 га, причем он продолжает строиться. В нем размещены производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов. Часть объектов уже работают. Инвестиции в строительство уже завершенных помещений и затраты самого парка (налоги, коммуникации и благоустройство), по данным департамента развития новых территорий, в настоящий момент составили 650-700 млн рублей. Подрядчик - компания "А101" - завершит возведение парка в 2018 году.

По данным департамента, резиденты индустриального парка "Индиго" в ближайшее время создадут 10-12 тыс. рабочих мест.