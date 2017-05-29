Fitch: продажа Внешэкономбанком банка "Глобэкс" и Связь-банка может не состояться

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключает вероятности, что Внешэкономбанку не удастся найти покупателя на банк "Глобэкс" и Связь-банк.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

"По мнению Fitch, продажа может занять больше времени или совсем не состояться с учетом ожиданий ВЭБ по цене продажи, в целом низкого интереса инвесторов к банковским активам и слабых кредитных профилей этих банков на индивидуальной основе, что отражено в низких рейтингах устойчивости: "b" у Связь-Банка и "b-" у банка Глобэкс", - сообщается в пресс-релизе.