Мурманская область снизит госдолг на 2,5 млрд руб. за счет роста доходов бюджета

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МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Госдолг Мурманской области снизится в 2017 году на 2,5 млрд рублей относительно первоначально утвержденных показателей регионального бюджета на этот год. Как сообщила министр финансов региона Елена Дягилева, это произойдет в том числе за счет дополнительных доходов бюджета.
"По итогам проведенной работы по рассмотрению предложенных изменений госдолг (на 2017 год - прим. ТАСС) сложился в размере 19,2 млрд рублей, что ниже первоначально утвержденного на 2,5 млрд рублей", - сказала она на заседании программно-целевого совета Мурманской области, представляя проект изменений в закон Мурманской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Это стало возможным в первую очередь благодаря планируемому росту доходов. По словам министра, областной бюджет по доходам складывается в размере 56,9 млрд рублей, что на 2,1 млрд рублей больше, чем было утверждено в первоначальном варианте бюджета.
Как ранее сообщали в правительстве региона, рост доходов отмечается в основном за счет увеличения налоговых поступлений. При этом расходы областного бюджета предусматривают реализацию в полном объеме "майских указов" президента России, субсидии ресурсоснабжающим организациям, увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.