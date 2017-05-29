Медведев поблагодарил предпринимателей Испании за взвешенный подход в отношении РФ

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев благодарен испанским предпринимателям за взвешенный подход в отношении России. Глава правительства рассказал об этом на встрече с представителями бизнеса РФ и Испании.

"Контакты с испанскими деловыми кругами продолжаются, несмотря на то, что в последнее время были разные трудности, а отношения (России) с Европейским союзом сейчас находятся не в лучшей форме", - сказал премьер. "Самое главное - это конкретные взаимоотношения между бизнесом двух стран, и визит вашей делегации доказывает, что такого рода визиты являются полезными", - отметил председатель российского правительства, напомнив о том, что проходит российско-испанский деловой форум.

"Мы признательны нашим испанским коллегам за взвешенный, спокойный подход к развитию отношений внутри бизнес-сообщества", - сказал Медведев. Он выразил надежду на то, что такие контакты бизнесменов двух стран приводят к реальным результатам.

С российской стороны во встрече примут участие министр энергетики Александр Новак, руководители ГК "Росатом", РЖД, "Лукойла", ПАО "Новатэк", "Мираторга", группы "Черкизово" и другие представители крупного бизнеса.

Участники встречи с испанской стороны - министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль, председатели правления нефтегазовой компании Repsol и электроэнергетической компании Gas Natural Fenosa, генеральный директор газотранспортной компании Enagas, президенты инжиниринговой компании Tcnicas Reunidas, станкостроительной компании BOST, машиностроительной компании CAF, винодельческой группы Freixenet, агропромышленного холдинга Grupo Fuertes.

Представители испанских деловых кругов участвуют в Российско-испанском бизнес-форуме, который приурочен к заседанию межправительственной смешанной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.