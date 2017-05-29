ЦБ РФ перенес сроки завершения реформы лизинга на 2021 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Реформа лизинга, которая призвана институционализировать лизинг на российском рынке, будет завершена позже на два года - в 2021 г. Это необходимо для комфортного перехода компаний на новые правила. Об этом сообщил журналистам советник первого зампреда Банка России, который занимается реализацией реформы, Сергей Моисеев.

"Поскольку реформа состоит из нескольких компонентов, а эти компоненты движутся с разной скоростью, мы решили изменить сроки, чтобы максимальное количество компаний остались на рынке. Это создание максимально комфортной среды для перехода. Полностью реформа будет завершена в 2021 г.", - сказал он.

По словам Моисеева, реформа состоит из трех компонентов: создания реестра лизинговой деятельности, изменения транспарентности и введения СРО (саморегулируемые организации - прим. ред.). Центробанк надеется, что закон о реформе лизинговой деятельности будет принят до конца этого года, добавил он. При этом Центробанк будет вести лишь надзор за созданием всех компонентов реформы, прямого надзора за деятельностью лизинговых компаний не предполагается, добавил Моисеев.

Реформа предполагает введение требований к минимальному уставному капиталу. Так, для малых компаний эта сумма составит 20 млн руб., а для средних и крупных - 70 млн руб. Такая мера необходима для того, чтобы клиенты и кредиторы были уверены, что компания является устойчивой и надежной, пояснил Моисеев. Также будет введено частичное ограничение для деятельности компаний (частичный отказ от другой финансовой деятельности, например, участие в рынке страхования - прим. ред.), а также введена бухгалтерская отчетность.

ЦБ РФ планирует ввести формы аккредитации, саморегулирование в лизинговой отрасли, а в рамках саморегулирования стандарты для ведения бизнеса компаниями. Эти меры позволят повысить прозрачность лизинговых компаний для инвесторов и кредиторов. Предполагается, что эти меры будут прописаны в законе.