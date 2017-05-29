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Сбой в системе British Airways создал неудобства для 75 тыс. пассажиров

Экономика и бизнес
29 мая, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Причиной сбоя стал скачок напряжения, который имел катастрофический эффект для оборудования для передачи электронных сообщений в компьютерной системе компании, рассказал глава авиакомпании Алекс Круз

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбой в компьютерной системе British Airways создал неудобства для 75 тыс. пассажиров этой авиакомпании, рейсы которых были отложены с субботы. Об этом заявил глава авиакомпании Алекс Круз, передает телекомпания Sky News.

"Мы сосредоточили свои усилия на удовлетворении потребностей всех пассажиров, - сказал Алекс Круз. - Мы уже достигли определенного прогресса, сегодня мы будем выполнять более 95% всех рейсов - 100% рейсов из аэропорта Гатвик, 100% дальних рейсов из аэропорта Хитроу и чуть более 90% ближних рейсов из Хитроу".

"В целом были затронуты около 75 тыс. пассажиров, - добавил он. - Около двух третей из них прибудут в пункт назначения до конца сегодняшнего дня". Остальным пассажирам будет предложено забронировать места на любых рейсах в течение ближайших шести месяцев, добавил он.

"Мы приносим глубокие извинения всем нашим клиентам за трудности, которые они пережили, за то, что были прерваны их отпуска и нарушены личные планы", - сказал глава British Airways.

Алекс Круз заявил, что причиной сбоя в субботу утром стал скачок напряжения, который имел катастрофический эффект для оборудования для передачи электронных сообщений в компьютерной системе компании. Глава British Airways повторил звучавшие ранее заверения компании, что сбой не был вызван кибератакой. "У нас нет совершенно никаких данных, которые указывали бы на какую-либо кибератаку, либо на вмешательство посторонних сил в нашу систему", - сказал он.

Из-за глобального сбоя в работе компьютерной системы в минувшие выходные авиакомпания отменила или отложила свыше тысячи рейсов. Система Sky была введена в прошлом году и сразу же стала непопулярной у работников авиакомпании. По словам многих из них, она не выдерживает высоких нагрузок и замедляет работу сотрудников, написала газета Times.

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