Сбой в системе British Airways создал неудобства для 75 тыс. пассажиров

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МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбой в компьютерной системе British Airways создал неудобства для 75 тыс. пассажиров этой авиакомпании, рейсы которых были отложены с субботы. Об этом заявил глава авиакомпании Алекс Круз, передает телекомпания Sky News.
"Мы сосредоточили свои усилия на удовлетворении потребностей всех пассажиров, - сказал Алекс Круз. - Мы уже достигли определенного прогресса, сегодня мы будем выполнять более 95% всех рейсов - 100% рейсов из аэропорта Гатвик, 100% дальних рейсов из аэропорта Хитроу и чуть более 90% ближних рейсов из Хитроу".
"В целом были затронуты около 75 тыс. пассажиров, - добавил он. - Около двух третей из них прибудут в пункт назначения до конца сегодняшнего дня". Остальным пассажирам будет предложено забронировать места на любых рейсах в течение ближайших шести месяцев, добавил он.
"Мы приносим глубокие извинения всем нашим клиентам за трудности, которые они пережили, за то, что были прерваны их отпуска и нарушены личные планы", - сказал глава British Airways.
Алекс Круз заявил, что причиной сбоя в субботу утром стал скачок напряжения, который имел катастрофический эффект для оборудования для передачи электронных сообщений в компьютерной системе компании. Глава British Airways повторил звучавшие ранее заверения компании, что сбой не был вызван кибератакой. "У нас нет совершенно никаких данных, которые указывали бы на какую-либо кибератаку, либо на вмешательство посторонних сил в нашу систему", - сказал он.
Из-за глобального сбоя в работе компьютерной системы в минувшие выходные авиакомпания отменила или отложила свыше тысячи рейсов. Система Sky была введена в прошлом году и сразу же стала непопулярной у работников авиакомпании. По словам многих из них, она не выдерживает высоких нагрузок и замедляет работу сотрудников, написала газета Times.