Лукашенко отменил обязательную регистрацию паспортных данных покупающих валюту граждан

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом отменил существовавшее в стране требование регистрировать в банках паспортные данные физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

"Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации", - отмечает пресс- служба.

Там подчеркнули, что указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.