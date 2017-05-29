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Лукашенко отменил обязательную регистрацию паспортных данных покупающих валюту граждан

Экономика и бизнес
29 мая, 18:17 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, мая. /ТАСС

Указ президента разработан в целях либерализации валютного режима

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МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом отменил существовавшее в стране требование регистрировать в банках паспортные данные физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

"Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 29 мая. Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации", - отмечает пресс- служба.

Там подчеркнули, что указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.

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