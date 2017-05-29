"Яндекс" отрицает передачу персональных данных украинских пользователей спецслужбам РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания "Яндекс" не передавала персональные данные украинских пользователей российским спецслужбам, заявили ТАСС в пресс-службе компании.

"Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса". Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны", - сказали в компании.

В "Яндексе" также отметили, что существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные, но на это должно быть соответствующее решение суда, при этом сама компания должна счесть его обоснованным. "Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", - добавили в компании.

В настоящее время "Яндекс" проводит консультации с юристами и будет предпринимать необходимые действия для защиты своих сотрудников.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что проводит обыски в киевском и одесском офисах "Яндекса" в рамках уголовного дела по статье о государственной измене. В ведомстве заявили, что обыски связаны с тем, что менеджмент компании якобы отправлял в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, в СБУ отметили, что такая информация собиралась о сотрудниках правоохранительных органов и чиновниках.

Украина 16 мая объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. В Киеве считают, что российские соцсети использовались для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.