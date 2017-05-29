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Минсельхоз Ставрополья: паводок уничтожил посевы на 75 млн рублей

Экономика и бизнес
29 мая, 23:56 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 29, мая. /ТАСС

В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в девяти районах края были подтоплены посевы сельхозкультур на 10,5 тыс. га, смыто 7,8 тыс. га

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ПЯТИГОРСК, 29 мая. /ТАСС/. Предварительный ущерб посевам от паводка на Ставрополье составляет около 75 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

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"По оперативным данным, в результате воздействия неблагоприятных погодных условий в девяти районах края были подтоплены посевы сельхозкультур на 10,5 тыс. га, смыто 7,8 тыс. га. Предварительный ущерб посевам от паводков составил около 75 млн рублей", - приводит пресс-служба слова краевого министра сельского хозяйства Владимира Ситникова.

Он отмечает, что также 28 мая на Ставрополье прошел град. Больше всего пострадали предприятия в Георгиевском районе, сумма ущерба уточняется.

Министерство обследует подворья на пострадавших территориях от паводка, оценит потери поголовья скота и поможет населению восстановить его. Коллективом министерства принято решение собрать однодневный заработок для поддержки пострадавших. "Помощь будет адресной. Нашу инициативу поддержали многие сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства региона, а также члены регионального отраслевого союза работодателей "Агропромобъединение Ставропольского края", открыт сбор гуманитарной помощи", - сообщил Ситников.

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