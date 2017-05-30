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Медведев проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Экономика и бизнес
30 мая, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Участники заседания обсудят, в частности, реализацию проекта "Экспорт продукции АПК" в части поддержки объединений сельскохозяйственных производителей

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба правительства, "участники заседания обсудят паспорт приоритетного проекта "Экспорт образования", реализацию проекта "Экспорт продукции АПК" в части поддержки объединений сельскохозяйственных производителей и создания логистических центров экспорта сельхозпродукции, а также внесение изменений в паспорта других проектов и программ".

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Аркадий Дворкович и Ольга Голодец, помощник президента Андрей Белоусов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр Российской Федерации Михаил Абызов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее премьер-министр уже поставил задачу увеличить экспорт отечественной сельхозпродукции с $17 до $19 млрд. "Что касается сельского хозяйства, то мы ориентируемся на увеличение поставок продукции аграрного сектора с нынешних $17 млрд, которые и сейчас рекордные, до $19 млрд", - заявил глава кабинета министров на одном из прошедших заседаний президиума Совета по приоритетным проектам. По его словам, цель также в том, чтобы "в дальнейшем наращивать возможности экспорта, конечно, не забывая, что главная задача сельского хозяйства остается в том, чтобы кормить собственную страну".

Медведев отметил и необходимость развития экспорта продукции и других несырьевых отраслей. Он предложил утвердить паспорта направлений приоритетного проекта по международной кооперации и экспорту. Ранее также сообщалось, что Минэкономразвития планирует в 2017 году выделить 16,5 млрд рублей на стимулирующие меры для развития российского несырьевого экспорта.

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