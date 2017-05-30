В Еврокомиссии объявили цель очередных переговоров с "Газпромом"

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Цель консультаций Еврокомиссии (ЕК) с "Газпромом", очередной раунд которых прошел в понедельник в Брюсселе, - обеспечить свободный поток газа в Европу. Об этом ТАСС заявил представитель ЕК по итогам встречи замглавы "Газпрома" Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Как ранее говорила еврокомиссар Вестагер, наша цель в данном случае - обеспечить свободный поток газа по конкурентоспособным ценам в Центральную и Восточную Европу", - сказал он. Еврокомиссия пригласила "все заинтересованные стороны представить свои мнения, что является важным шагом в процедуре", добавил собеседник агентства. "И в настоящее время (ЕК) тщательно оценивает все полученные материалы", - отметил он.

Представитель ЕК подчеркнул, что "дальнейшие контакты с "Газпромом" будут необходимы, чтобы установить результаты рыночного теста и обеспечить реализацию целей Еврокомиссии".

Как говорится, в свою очередь, в заявлении российского газового холдинга, "Газпром" надеется в ближайшем будущем продвинуться в переговорах с ЕК по антимонопольному расследованию и завершить процесс урегулирования.

"Мы провели продуктивные переговоры с госпожой Вестагер и делегацией Европейской комиссии. Мы договорились в ближайшие недели продолжить переговоры на техническом уровне для оценки результатов проведения рыночного теста. Надеюсь, что это позволит продвинуться вперед в рамках процедуры и завершить процесс урегулирования в ближайшем будущем", - цитирует пресс-служба "Газпрома" Александра Медведева.

В сообщении отмечается, что в ходе переговоров обсуждалось продолжающееся антимонопольное расследование деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе.

Антимонопольное дело

В 2012 году ЕК начала расследование в отношении "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 году российскому газовому холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections). Осенью того же года ЕК и "Газпром" начали технические консультации по делу.

В марте 2017 года "Газпром" направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства. Компания согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы к западноевропейским бенчмаркам.

"Газпром" также готов перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия, Польша и Словакия смогли получать газ на границах Литвы и Болгарии. Кроме того, российский газовый холдинг пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа от "Южного потока".

"Газпром" возьмет на себя эти обязательства на 8 лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Сначала свое отношение к предложениям "Газпрома" должны были высказать все страны, которые направляли жалобы на действия компании на газовом рынке ЕС - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария.

Так, Болгария с некоторыми замечаниями одобрила предложенный "Газпромом" вариант урегулирования антимонопольного разбирательства. А вот Польша, Литва и Эстония выступили против мирового соглашения.

Еврокомиссия 4 мая завершила так называемый рыночный тест своих предложений по урегулированию спора с "Газпромом" и сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям "Газпрома" в рамках урегулирования антимонопольного дела.