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Дальспецстрой пообещал в ближайшие дни погасить 80% долгов по зарплате

Экономика и бизнес
30 мая, 6:56 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 30, мая. /ТАСС

В середине апреля предприятие сообщало, что задолженность перед строителями космодрома Восточный составляет 175 млн рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая. /ТАСС/. Бывшее ФГУП "Дальспецстрой" (ныне "ГВСУ №6") в ближайшие дни погасит 80% долгов по зарплате, в том числе перед строителями космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Благодаря предпринятым руководством предприятия мерам и активной претензионно-исковой работе на расчетный счет Дальспецстроя (ныне ФГУП "ГВСУ №6") поступили взысканные с подрядной организации около 400 млн рублей. Они позволят погасить задолженность по заработной плате (в том числе перед строителями космодрома Восточный) на 80%", - сказали в пресс-службе.

В течение двух-трех дней все сотрудники получат большую часть причитающихся им денег на банковские карты, заверили на предприятии.

"Дополнительно сообщаем, что ни забастовок, на приостановки работы на предприятии нет", - подчеркнули в Дальспецстрое.

В середине апреля предприятие сообщало, что задолженность перед строителями Восточного составляет 175 млн рублей.

Дальспецстрой до начала года являлся генеральным подрядчиком строительства первой очереди космодрома Восточный. Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которой в организации называли неритмичное финансирование работ по некоторым объектам.

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