Кабмин компенсирует предприятиям до 50% затрат на пилотные партии средств производства

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предоставит субсидии на компенсацию промышленным предприятиям до половины затрат на изготовление и реализацию пилотных партий средств производства. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - субъектам деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства. Правилами предусматривается компенсация до 50% от фактически понесенных затрат (всех или отдельных видов) промышленного предприятия при производстве и реализации пилотных партий средств производства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что предоставление субсидий позволит увеличить выпуск новых высокотехнологичных видов продукции, сократить расходы предприятий и создать рабочие места.