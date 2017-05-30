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Кабмин компенсирует предприятиям до 50% затрат на пилотные партии средств производства

Экономика и бизнес
30 мая, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Предполагается, что субсидии позволят увеличить выпуск новых высокотехнологичных видов продукции, сократить расходы предприятий и создать рабочие места

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ предоставит субсидии на компенсацию промышленным предприятиям до половины затрат на изготовление и реализацию пилотных партий средств производства. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям - субъектам деятельности в сфере промышленности на компенсацию части затрат на производство и реализацию потребителям пилотных партий средств производства. Правилами предусматривается компенсация до 50% от фактически понесенных затрат (всех или отдельных видов) промышленного предприятия при производстве и реализации пилотных партий средств производства", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что предоставление субсидий позволит увеличить выпуск новых высокотехнологичных видов продукции, сократить расходы предприятий и создать рабочие места.

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