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Правительство расширит доступ предпринимателей к закупкам компаний с госучастием

Экономика и бизнес
30 мая, 7:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Отмечается, что данные изменения направлены на увеличение объема закупок отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство позволит госзаказчикам производить закупки у большего числа предпринимателей, снизив критерии годовой выручки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"В частности, изменены критерии отнесения организаций к конкретным заказчикам регионального уровня - годовой объем выручки (величины активов) уменьшен с 2 млрд рублей до 500 млн рублей. Также изменены критерии отнесения организаций к отдельным заказчикам, в отношении которых АО "Корпорация "МСП" и органы исполнительной власти субъектов Федерации проводят мониторинг соответствия, - годовой объем выручки (величины активов) уменьшен с 50 млрд рублей до 40 млрд рублей (для заказчиков федерального уровня) и до 10 млрд рублей (для заказчиков регионального уровня)", - говорится в документе.

Отмечается, что данные изменения, внесенные в рамках реализации проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", направлены на увеличение объема закупок отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства.

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