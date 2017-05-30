Китайские инвесторы проявляют интерес к строительству ЛРТ до Сертолово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Китайские инвесторы проявляют интерес к строительству легкорельсового транспорта (ЛРТ) до Сертолово в Ленинградской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы ведем переговоры с китайскими инвесторами по легкорельсовому трамваю, не скрою. Провели три встречи и четко понимаем, что это инвестиции, где есть передовые технологии. Они готовы на длинные инвестиции, их даже 20 лет не пугает", - сказал Дрозденко. По его словам, у партнеров из автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики есть опыт организации аналогичных проектов у себя на родине и в России.

Губернатор напомнил, что сейчас разработаны проекты по двум направлениям: в Сертолово через Бугры и Девяткино и на Всеволожск через Ржевку и Кудрово. Проект до Сертолово готов и оценивается почти в 17 млрд рублей, к его реализации власти могут приступить сразу после подписания договора с инвестором.

Инвестором линии ЛРТ до Всеволожска протяженностью 10,7 км является строительная компания "ЛСР", софинансирование из бюджета Ленобласти составит 4 млрд рублей. В настоящий момент обсуждается вопрос передачи и методики оплаты за использование участка трамвайных путей в 800 метров на территории Петербурга области.

Ранее ТАСС со ссылкой на Дрозденко сообщал, что две линии легкорельсового трамвая (ЛРТ) могут соединить Петербург и Ленинградскую область не ранее 2022 года. Предполагалось, что реализация проекта до Сертолово и до Всеволожска начнется в 2020 году, а запуск состоится в 2022 году. Ориентировочная стоимость ЛРТ "ст. м. Озерки - Сертолово" составляла 9,5 млрд рублей, до "ст. м. Ладожская - Всеволожск" - 9 млрд рублей.