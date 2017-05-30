В Госдуму внесен законопроект об отчуждении приобретенных АСВ акций кредитных организаций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий для госкорпорации "АСВ" возможность отчуждения приобретенных ею привилегированных акций кредитной организации, а также конвертации привилегированных акций этой кредитной организации в обыкновенные акции. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом вводится норма, предусматривающая право ГК "АСВ" провести отчуждение 100% привилегированных акций, приобретенных за счет использования облигаций федерального займа, внесенных Российской Федерацией в имущество ГК "АСВ". В этом случае на приобретение привилегированных акций иным лицом не распространяются положения закона "О банках и банковской деятельности", регламентирующие порядок получения предварительного (последующего) согласия ЦБ на приобретение акций (долей) кредитной организации.

При этом устанавливается, что привилегированные акции, подлежащие отчуждению, вне зависимости от типа таких акций подлежат конвертации в обыкновенные акции.

Документом также предусматривается, что на привилегированные акции, подлежащие отчуждению, при их конвертации в обыкновенные акции не распространяются требования норм закона "Об акционерных обществах". Законопроектом регламентируется особый порядок принятия решения о конвертации. Конвертация проводится по истечении 10 календарных дней со дня перехода права собственности на привилегированные акции от ГК "АСВ" к иному лицу.

Законопроект не затронет права других владельцев обыкновенных акций, поскольку предусматривается, что такая конвертация возможна только в акционерных обществах, в которых все акции банка (привилегированные и обыкновенные) принадлежат ГК "АСВ", указывается в пояснительной записке к законопроекту.