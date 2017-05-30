Глава ВТБ не исключил переноса сроков продажи украинских "дочек" на год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Продажа дочерних банков ВТБ на Украине может затянуться еще на год. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете Financial Times.

"Мы готовы закрыть сделку (по продаже дочернего банка на Украине - ред.), но это, возможно, займет еще один год", - сообщил Костин.

Глава ВТБ отметил, что группа нашла покупателей для украинского актива, но сделки были сорваны.

Костин также напомнил, что имеющийся портфель на Украине зарезервирован на 70%

В марте 2017 г. президент Украины Петр Порошенко сроком на год ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом. Под санкции попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит ВТБ).