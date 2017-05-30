Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуму внесен законопроект об ограничении авансовых платежей для бюджетных учреждений

Экономика и бизнес
30 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Законопроект позволит избежать образования дебиторской задолженности, возникающей у бюджетных учреждений в связи с авансированием, применяемым при заключении ими соответствующих договоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авансовые платежи при заключении бюджетными и автономными учреждениями договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, будут ограничены. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет о договорах, исполнение которых осуществляется за счет средств, поступающих бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с законодательством РФ. Объемы авансовых платежей по таким договорам не должны превышать предельные размеры авансовых платежей, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения, для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, оптимизируются операции, связанные с привлечением средств федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений в федеральный бюджет в целях повышения ликвидности единого счета бюджета и их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены.

Законопроект позволит избежать образования дебиторской задолженности, возникающей у бюджетных учреждений в связи с авансированием, применяемым при заключении ими соответствующих договоров, говорится в пояснительной записке к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийстве
2
В Москве и области от урагана погибли 14 человек
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
5
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
6
Он все-таки простил Шурика: заложник успеха Александр Демьяненко
7
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама