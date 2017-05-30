В Госдуму внесен законопроект об ограничении авансовых платежей для бюджетных учреждений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авансовые платежи при заключении бюджетными и автономными учреждениями договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, будут ограничены. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет о договорах, исполнение которых осуществляется за счет средств, поступающих бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с законодательством РФ. Объемы авансовых платежей по таким договорам не должны превышать предельные размеры авансовых платежей, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения, для получателей средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, оптимизируются операции, связанные с привлечением средств федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений в федеральный бюджет в целях повышения ликвидности единого счета бюджета и их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены.

Законопроект позволит избежать образования дебиторской задолженности, возникающей у бюджетных учреждений в связи с авансированием, применяемым при заключении ими соответствующих договоров, говорится в пояснительной записке к документу.