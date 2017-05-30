Сбербанк планирует сократить около 45 тыс. сотрудников к 2025 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться до 280 тыс. против нынешних 325 тыс. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава банка Герман Греф.

"У нас сегодня 325 тыс. (сотрудников) по всему миру, думаю, что 280 тыс. - это тот ориентир, который может быть к 2025 году, но с принципиально другой структурой занятостью", - сказал Греф.

Он также отметил, что, несмотря на сокращения, банк активно набирает новых сотрудников в сфере IT-технологий. "Мы действительно сокращаем сотрудников в традиционных профессиях, но набираем сотрудников в новых частях нашего бизнеса. Если посмотреть, то за два года на 6,5 тыс. рабочих мест увеличили, это сотрудники, которые сопровождают и разрабатывают нашу систему", - сказал Греф.

Он добавил, что также Сбербанк имеет программу по переобучению сотрудников.