Греф назвал быстрое снижение инфляции в РФ нездоровым процессом для экономики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал быстрое снижение инфляции нездоровым процессом для экономики и заявил, что ожидать эффекта от ее снижения стоит не ранее 2019 года. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Быстрое сокращение инфляции - это не очень здоровый процесс. Это тоже проблема для экономики. Очевидно, что мы за это уже заплатили и будем дальше платить еще. Отдача от низкой инфляции появится не сразу, а через несколько лет. Сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции можно будет ожидать не в 2017 году и даже не в 2018 году", - отметил Греф.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что низкая инфляция - это хорошая база, но этого недостаточно для стабильного экономического роста.

"Сами по себе инвестиции не будут расти только потому, что низкая инфляция. Судьба экономического роста в руках инвестиционного климата", - считает он.

Греф также напомнил, что по итогам текущего года ожидает инфляцию около 3,8%.

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию в России в мае в диапазоне 4-4,2%.

По информации Минэкономразвития, инфляция в России на 15 мая в годовом выражении уже достигла 4%.

Согласно данным Росстата, в апреле инфляция составила 0,3%, а в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%.

Блокчейн

Греф также высказал мнение, что массовое использование технологии блокчейн может начаться не раньше, чем через полтора - два года.

"Сегодня эта технология (блокчейн) пока находится на стадии очень раннего созревания. Зрелость технологии, позволяющая ее массово внедрять, пока не про блокчейн. Сегодня можно говорить, что начало массового использования технологии возможно не раньше, чем через года полтора - два", - сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что в настоящее время есть лишь пилотные проекты по блокчейну. "Надо много работать с ней (технологией), экспериментировать, использовать для совершения совершенно разных задач. Пока никто не может предсказать, по какому именно пути пойдет развитие технологий. Очевидно, что это одна из прорывных технологий и она очень сильно изменит все отрасли, начиная с нашей. Но пока это технология будущего", - пояснил Греф.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное свойство блокчейна - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.