Источник: "Газпром" разместит евробонды во франках в начале июля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" намерен разместить евробонды в швейцарских франках, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

По его словам, размещение должно состояться в июле. Планируемый объем - бенчмарк (примерный ориентир). Как ранее говорил ТАСС источник на финансовом рынке, бенчмарк для "Газпрома" - это 1 млрд евро.

Последний раз "Газпром" занимал во франках в ноябре 2016 г. - на 500 млн сроком на 5 лет по рекордно низкой ставке (2,75%). Самый последний выпуск евробондов компании состоялся в марте 2017 г. - на $750 под 4,95%.