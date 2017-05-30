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Источник: "Газпром" разместит евробонды во франках в начале июля

Экономика и бизнес
30 мая, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Последний раз "Газпром" занимал во франках в ноябре 2016 г. - на 500 млн сроком на 5 лет по рекордно низкой ставке - 2,75%

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" намерен разместить евробонды в швейцарских франках, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

По его словам, размещение должно состояться в июле. Планируемый объем - бенчмарк (примерный ориентир). Как ранее говорил ТАСС источник на финансовом рынке, бенчмарк для "Газпрома" - это 1 млрд евро.

Последний раз "Газпром" занимал во франках в ноябре 2016 г. - на 500 млн сроком на 5 лет по рекордно низкой ставке (2,75%). Самый последний выпуск евробондов компании состоялся в марте 2017 г. - на $750 под 4,95%.

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Консолидированная прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2016 году увеличилась в два раза

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