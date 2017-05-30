Источник: "Газпром" разместит евробонды во франках в начале июля

Доктор Том Катена за работу в Южном Судане получил премию "Аврора"Социальная ответственность 30 мая, 12:24
Казиков: вопрос акклиматизации станет основным при подготовке сборной России к ОИ-2020Спорт 30 мая, 12:18
Меморандум о проведении в Москве "Финала четырех" Евролиги-2018/19 будет подписан 1 июняСпорт 30 мая, 12:03
Ученые придумали эффективный способ переработки биомассыСоциальная ответственность 30 мая, 11:59
Сбившего насмерть двоих детей жителя Екатеринбурга арестовали на два месяцаНовости Урала 30 мая, 11:50
Запуск "Протона-М" со спутником EchoStar-21 состоится 8 июняКосмос 30 мая, 11:39
Тренер боксера Ковалева хотел перейти к Уорду за пару месяцев до боя-реваншаСпорт 30 мая, 11:35
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вестиМеждународная панорама 30 мая, 11:32
Компания "Галс-Девелопмент" стала партнером юбилейного фотоконкурса "Планета Москва"Новости партнеров 30 мая, 11:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Газпром" намерен разместить евробонды в швейцарских франках, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
По его словам, размещение должно состояться в июле. Планируемый объем - бенчмарк (примерный ориентир). Как ранее говорил ТАСС источник на финансовом рынке, бенчмарк для "Газпрома" - это 1 млрд евро.
Последний раз "Газпром" занимал во франках в ноябре 2016 г. - на 500 млн сроком на 5 лет по рекордно низкой ставке (2,75%). Самый последний выпуск евробондов компании состоялся в марте 2017 г. - на $750 под 4,95%.