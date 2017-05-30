Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуму внесен законопроект об упрощении строительства и капремонта линейных объектов

Экономика и бизнес
30 мая, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Ожидается, что законопроект позволит сократить материальные и временные издержки по оформлению прав на участки для строительства, реконструкции, капремонта и эксплуатации линейных объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов будет упрощена. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Исчисляемый в соответствии с действующим законодательством срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предназначенные для размещения линейных объектов, составляет около одного года. При этом действующие нормативные правовые акты обязывают организации, которые размещают линейные объекты, проводить строительство (реконструкцию) объектов для технологического присоединения объектов потребителей в срок до четырех месяцев. Такая разница в сроках приводит к тому, что значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.

В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута. В частности, предлагается определить основания для установления публичного сервитута, соответствующие полномочия органов госвласти и органов местного самоуправления, правила формирования правоотношений между правообладателем земельного участка и лицом, по ходатайству которого устанавливается публичный сервитут.

При этом предусматриваются ограничения по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Принятие законопроекта позволит сократить материальные и временные издержки по оформлению прав на земельные участки с целью строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов, при этом будет обеспечено соблюдение баланса частных и публичных интересов при установлении публичного сервитута, говорится в пояснительной записке к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
2
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн рублей
3
В Москве и области число погибших в результате урагана возросло до 16
4
Один военнослужащий погиб в катастрофе Ан-26 под Саратовом
5
Суд приступит к рассмотрению иска Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
6
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
7
WP: более 80 тыс. американских военнослужащих остаются пропавшими без вести
Темы дня
Загрузка...
Реклама