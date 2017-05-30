В Госдуму внесен законопроект об упрощении строительства и капремонта линейных объектов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация линейных объектов будет упрощена. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Исчисляемый в соответствии с действующим законодательством срок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предназначенные для размещения линейных объектов, составляет около одного года. При этом действующие нормативные правовые акты обязывают организации, которые размещают линейные объекты, проводить строительство (реконструкцию) объектов для технологического присоединения объектов потребителей в срок до четырех месяцев. Такая разница в сроках приводит к тому, что значительная часть линейных объектов строится с нарушением установленного порядка.

В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута. В частности, предлагается определить основания для установления публичного сервитута, соответствующие полномочия органов госвласти и органов местного самоуправления, правила формирования правоотношений между правообладателем земельного участка и лицом, по ходатайству которого устанавливается публичный сервитут.

При этом предусматриваются ограничения по установлению публичного сервитута в отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства.

Принятие законопроекта позволит сократить материальные и временные издержки по оформлению прав на земельные участки с целью строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации линейных объектов, при этом будет обеспечено соблюдение баланса частных и публичных интересов при установлении публичного сервитута, говорится в пояснительной записке к документу.