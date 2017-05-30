На Кольской АЭС началось уникальное "омоложение" реактора

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МУРМАНСК, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Процедура "омоложения" реактора № 1 началась на Кольской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"На энергоблоке № 1 Кольской АЭС в Полярных Зорях Мурманской области в рамках планово-предупредительного ремонта проводится уникальный комплекс работ по восстановлению физико-механических свойств металла корпуса реактора, изменяющихся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия, - отжиг корпуса реактора", - сказали на станции.
Печь для отжига включена в работу 30 мая. Процедура отжига займет около 15 дней. В процессе отжига металл корпуса реактора медленно нагревают до 475 градусов, затем в течение 150 часов его выдерживают при этой температуре и далее постепенно охлаждают. Ранее в 2016 году из корпуса реактора были вырезаны и подвергнуты отжигу в лабораторных условиях на территории НИЦ "Курчатовский институт" образцы металла для определения его фактического состояния.
Параллельно в ОКБ "Гидропресс" идет работа по обоснованию возможности продления срока эксплуатации корпуса реактора с использованием результатов исследований "Курчатовского института". По результатам прочностных расчетов будет дано заключение о возможности и условиях продления.
Процедура отжига, признанная во всем мире как эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок, была разработана Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". В 2016 году на энергоблоке № 2 Кольской АЭС подобная процедура отжига уже проводилась. В работах по восстановительному отжигу корпуса реактора энергоблока № 1 Кольской АЭС задействованы как специалисты самой атомной станции, так и персонал других специализированных организаций России.
Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.