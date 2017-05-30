Сложности с выплатой кредитов испытывают 5-6,5 млн россиян

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сложности с обслуживанием кредитов испытывают в России от 5 до 6,5 млн человек. Такую статистику привел на круглом столе заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

"Причины (возникновения просрочки - прим. ТАСС) две: первая - необязательность и малоответственность человека и вторая - отсутствие материальных возможностей обслуживания долга", - сказал он.

При этом нет материальной возможности платить кредит у 3 млн человек (это 8% всех заемщиков), подсчитали в НБКИ. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60% (то есть платежи по всем кредитам занимают более 60% от доходов - прим. ред.), в НБКИ считают этот показатель критичным.

"У 3 млн, на наш взгляд, нет реально возможности обслуживать текущие кредитные обязательства. Как они появились - это другой вопрос", - отметил Шикин.

При этом, по его словам, доля просроченных кредитов не растет и остается на уровне 16%, при том, что число выдач новых кредитов увеличивается: в первом квартале 2017 года было выдано 6 млн кредитов против чуть более 4 млн годом ранее.

По данным НБКИ, самая большая доля просрочки - в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (более 20%). В автокредитах уровень просрочки достигает 11%, в ипотеке - 5%.