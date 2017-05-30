Pfizer начала строительство фармзавода в Калужской области

КАЛУГА, 30 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Российская фармкомпания "НоваМедика" (портфельная компания "Роснано" - прим. ТАСС) начала строительство завода в калужском технопарке "Ворсино". Инвестором проекта стала американская компания Pfizer.

30 мая состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего завода.

"В течение шести лет мы с нашими партнерами последовательно отбирали лучшие и наиболее перспективные лекарственные препараты на американском рынке, находящиеся на стартовой стадии. Сотни вариантов были проанализированы. В итоге отобраны лучшие 30", - сказал на церемонии председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Он отметил, что по каждому из препаратов пройден комплекс финансовых и разрешительных процедур, в итоге "НоваМедика", "хоть только и начинает строить завод, на российском рынке уже имеет объем продаж уже под 1 млрд руб. и в собственности портфель из более чем 30 препаратов".

"Это было основой для того, чтобы продвигаться дальше... На следующем шаге - важнейшее решение - появление в качестве нашего партнера компании Pfizer, партнерство с которой позволило получить нам еще около 30 препаратов - портфель строящегося завода", - сказал Чубайс.

Собственные разработки на перспективу

Треть препаратов, лицензии на технологии производства которых Pfizer передаст "НоваМедике", в России сегодня не производится. В частности портфель включает препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, ревматологических и онкологических заболеваний, а также для применения в анестезиологии. Большинство из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Это будет серьезным вкладом в реализацию целей и задач, которые сегодня ставит "Фарма-2020" (госпрограмма - прим. ТАСС), и в этом плане будем поддерживать подобного рода проекты, которые реализуются в том числе с крупнейшими нашими иностранными партнерами", - сказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

По словам Чубайса, около месяца назад компания "НоваМедика" запустила уникальный технологический центр, главная задача которого - собственные разработки новых препаратов и доведение их до прототипа с изготовлением первых промышленных серий.

"Для этого потребовался такой уникальный состав оборудования, которым в моем понимании не обладает ни одна фармкомпания в России. По времени все выстроено так, что, когда этот завод будет достроен, у него в портфеле окажется набор конкретных технологий, обкатанных на уже существующем", - отметил председатель правления УК "Роснано".

Инвестиции на €100 млн

"Нам приятно работать с компанией "Роснано", мы с вами одно предприятие уже запустили в городе Обнинске (фармзавод ГК "Ниармедик" - прим. ТАСС), оно успешно работает, и, я надеюсь, это будет хорошим знаком для ваших соинвесторов, которые участвуют в реализации проекта фармзавода, очень важного для нашей страны и граждан, - уточнил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. - Гарантирую, что и я лично, и мои коллеги, все мы будем оказывать этому проекту всяческую поддержку".

Соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода на территории индустриального парка "Ворсино" на приобретение земельного участка было заключено в 2013 году. Общая площадь производственных и вспомогательных сооружений составит 23 тыс. кв. м. Планируемая мощность завода - более 38,5 млн ампул и флаконов в год.

Объем инвестиций в завод оценивается на уровне €100 млн. Запуск производства запланирован в 2020 году. Новый завод предполагается построить в соответствии с российскими и международными требованиями, что даст возможность "НоваМедике" производить продукцию и для российского рынка, и на экспорт.

Pfizer - одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний, "НоваМедика" также занимается фармацевтикой и была основана Роснано и Domain Associates.