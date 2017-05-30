Кабмин планирует создать центр анализа экспорта продукции АПК

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Правительство РФ планирует создать центр анализа экспорта продукции АПК при Минсельхозе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы планируем создать при Минсельхозе центр анализа экспорта продукции агропромышленного комплекса для развития логистической инфраструктуры, предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции и который был бы также снабжен перерабатывающими мощностями", - сказал премьер на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Глава правительства призвал в сотрудничестве с бизнесом подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятиями, ассоциациями. Он подчеркнул, что отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении российских товаров на внешние рынки. "За нас там никто бегать не будет, это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и сами производители должны максимально активно на эти рынки внедряться", - отметил он.
Медведев подчеркнул, что необходимо развивать экспортную структуру, но при этом не забывать о небольших компаниях. Он призвал подумать, как поддержать малые предприятия в экспортной кооперации, создании производственных объектов, в маркетинге, в логистике. По его словам, должны появиться пилотные центры в Краснодарском и Ставропольском краях. Для этого там будут созданы региональные подразделения Российского экспортного центра.