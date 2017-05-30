Профучастники рынка ценных бумаг перестали организовывать схемы по манипулированию

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Использование схем по манипулированию рынком, организаторами и заинтересантами которых являются профучастники рынка ценных бумаг, сократилось почти до нуля, сообщил ТАСС начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке ЦБ РФ Валерий Лях.

"Мы это видим по итогам 2016 г. Я имею ввиду схемы, которые организуются руководством или акционером компании", - сказал Лях.

Он уточнил, что речи не идет о наемных рядовых сотрудниках - "каждый такой случай рассматривается нами отдельно, то есть взаимосвязь конкретного сотрудника с работодателем".

По мнению Ляха, у профучастников рынка ценных бумаг появилось понимание "неотвратимости наказания".

"Мы неоднократно оглашали принцип неотвратимости наказания, поэтому люди понимают, что рано или поздно мы можем их раскрыть. Люди до сих пор несут наказание за операции, совершенные в 2012-2014 гг.", - рассказал Лях. Он уточнил, что после раскрытия определенной схемы на ряде примеров ЦБ сразу видит, как и другие компании, и люди прекращают ее использование.

Лях не раскрывает, как менялось количество схем, организованных собственниками и руководителями профучастников. В 2016 году ЦБ раскрыл информацию о фактах манипулирования 66 ценными бумагами, включая три случая получения излишнего дохода в особо крупном размере, говорится в годовом отчете ЦБ.