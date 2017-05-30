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"Почта России" с сентября перестанет принимать посылки без штрих-кода из Китая

Экономика и бизнес
30 мая, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Всемирный почтовый союз с 2018 года может принять решение о полном отказе от нерегистрируемых почтовых отправлений, сообщили в руководстве "Почты России"

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Почта России" с сентября текущего года перестанет принимать нерегистрируемые почтовые отправления (без штрих-кода и без возможности отслеживания трекинга) из Китая, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке, управляющий Московского филиала Сергей Малышев.

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"Ориентировочно с сентября этого года нерегистрируемый трафик из Китая перестает поступать", - сказал Малышев, добавив, что уже есть соответствующая договоренность с почтовой администрацией Китая.

Он отметил, что Всемирный почтовый союз с 2018 года может принять решение о полном отказе от нерегистрируемых почтовых отправлений. "В 2018 году мы ожидаем, что будет принято решение Всемирного почтового союза об отказе от нерегистрируемых мелких пакетов. Нас поддержали 35 стран, даже те, кто изначально выступал против", - рассказал Малышев.

По его информации, доля нерегистрируемого трафика посылок в прошлом году составила 70%, на регистрируемые посылки приходилось 30%. "В этом году ситуация меняется. Регистрируемого трафика стало 80%, а нерегистрируемого - 20%", - добавил Малышев.

При этом наибольшая доля потерянных посылок (всего сейчас теряется 0,0016% посылок, что примерно в 10 раз меньше, чем в 2013 году) приходится именно на нерегистрируемые отправления.

Зачем нужна маркировка

Почтовые отправления бывают двух типов - с маркировкой (регистрируемые) и без (нерегистрируемые).

Стандартные и крупные посылки (от 2 кг) являются регистрируемыми (то есть содержат штрих-коды с информацией об отправителе, получателе, содержимом), мелкие (до 2 кг) могут поступать без регистрации. Нерегистрируемые отправления принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки (это касается писем, открыток, бандеролей и мелких посылок весом до 2 кг), их нельзя отслеживать.

Регистрируемые посылки принимаются у отправителя с выдачей квитанции, маркируются штриховым почтовым идентификатором (ШПИ) и могут прослеживаться на всем пути следования. Такие отправления, помимо "Почты России", доставляют, EMS, DHL, SPSR и DPD.

Как сообщала "Почты России", постепенный переход на регистрируемые отправления позволит потребителям отслеживать по трекингу свои заказы из зарубежных интернет-магазинов на всех этапах пересылки, а "Почте России" - упорядочить входящие потоки почты в РФ и контролировать соблюдение сроков доставки на территории страны.

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