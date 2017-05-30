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"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet

Экономика и бизнес
30 мая, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Исковое заявление пока не принято к производству, его суть пока не раскрывается

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Материал из 1 страницы
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот"

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот"

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" подала в Арбитражный суд Москвы иск почти на 2,1 млрд руб. к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС), производителю самолетов Sukhoi SuperJet. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 29 мая и пока не принято к производству. Суть иска пока не раскрывается.

Ранее газета "Ведомости" писала, что "Аэрофлот" подал в арбитраж Москвы иск к ГСС на 576 млн руб. По информации издания, этот иск был связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". Заседание по нему намечено на 6 июня.

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