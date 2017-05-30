"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" подала в Арбитражный суд Москвы иск почти на 2,1 млрд руб. к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС), производителю самолетов Sukhoi SuperJet. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 29 мая и пока не принято к производству. Суть иска пока не раскрывается.

Ранее газета "Ведомости" писала, что "Аэрофлот" подал в арбитраж Москвы иск к ГСС на 576 млн руб. По информации издания, этот иск был связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". Заседание по нему намечено на 6 июня.