"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" подала в Арбитражный суд Москвы иск почти на 2,1 млрд руб. к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС), производителю самолетов Sukhoi SuperJet. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Исковое заявление зарегистрировано 29 мая и пока не принято к производству. Суть иска пока не раскрывается.
Ранее газета "Ведомости" писала, что "Аэрофлот" подал в арбитраж Москвы иск к ГСС на 576 млн руб. По информации издания, этот иск был связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". Заседание по нему намечено на 6 июня.