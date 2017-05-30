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Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефти

Экономика и бизнес
30 мая, 15:19 дата обновления: 30 мая, 15:23 UTC+3

Президент РФ отметил, что договоренности в области энергетики имеют большое значение для двух стран

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации рынка нефти.

"Большое значение для наших стран имеют договоренности в области энергетики", - заявил он.

"Мы благодарны вам за идеи и совместную работу по совместным действиям между странами ОПЕК и странами, которые не входят в ОПЕК", - заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Наши согласованные действия позволяют стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов", - отметил он.

Президент отметил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией развиваются весьма успешно. "Что касается экономических связей, то был определенный спад, но в начале этого года рост уже составил 130%", - добавил Путин. Он отметил, что стороны поддерживают контакты и на политическом уровне, между военными ведомствами, "вместе занимаемся вопросами урегулирования сложных ситуаций, в том числе в Сирии".

Путин сказал, что ждет с визитом в Россию саудовского монарха. "Уверен, что первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию будет хорошим знаком, хорошим сигналом и стимулом в развитии наших межгосударственных связей. Передавайте его величеству самые лучшие пожелания", - сказал президент России.

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Источник: участники встречи ОПЕК не обсуждают продление сделки после марта 2018 года

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