"Ингосстрах" за сутки зафиксировал ущерб от шквала в Москве и области на 4 млн руб.

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ориентировочный размер ущерба от шквала в Москве и Московской области клиентам "Ингосстраха" на текущий момент составил 4 млн руб., сообщает компания.
В "Ингосстрах" поступило 52 заявления от частных клиентов, из них 35 связаны с повреждениями автомобилей, остальные связаны с падением деревьев на загородные строения и повреждениями крыш порывами ветра.
Кроме этого, в "Ингосстрах" поступило восемь заявлений об убытках от корпоративных клиентов. Среди пострадавших - промышленные предприятия, санатории и дома отдыха, кинотеатр, офисные центры. Основная часть заявлений связана с повреждениями в результате сильного ветра конструктивных элементов зданий и кровель, одно - с повреждением пластиковых панелей яхты.
В сообщении страховщика уточняется, что компания приняла решение урегулировать страховые случаи в ускоренном режиме.
Накануне Москва и Подмосковье пережили удар стихии - шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и пять в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.
В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.