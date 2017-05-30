МИД Малайзии: власти заинтересованы в установлении прямого авиасообщения с Москвой

СИНГАПУР, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Малайзия заинтересована в открытии прямого воздушного сообщения между Куала-Лумпуром и Москвой. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС директор департамента АСЕАН МИД Малайзии Джоджи Самуэль.

"Это могло бы стать одним из главных шагов для укрепления контактов между народами наших стран", - подчеркнул дипломат. По его словам, "несмотря на то, что уровень сотрудничества заслуживает позитивных оценок, в некоторых областях предстоит еще много работы. Например, взаимодействие по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказание гуманитарной помощи, спорт, культурные обмены".

Одновременно Джоджи сообщил, что страны-члены АСЕАН "высоко оценивают объявленное в прошлом году решение России увеличить на 10% квоту для студентов из государств АСЕАН". "Это действительно является позитивным развитием в сотрудничестве в сфере образования", - добавил дипломат. Кроме того, он призвал "активнее привлекать молодежь к сотрудничеству между Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии и Россией". "Мы уверены, что именно молодежь играет ключевую роль в укреплении межличностых связей между странами АСЕАН и Россией".