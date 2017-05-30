Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ряд страховщиков упростил процедуры выплат за последствия шквала в Москве и области

Экономика и бизнес
30 мая, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Компании "Альфастрахование", МАКС и ВСК отменили требование справки МЧС и гидрометцентра о стихийном бедствии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ряд страховых компаний ввели упрощенные процедуры урегулирования убытков, связанных с последствиями шквалистого ветра в Москве и Подмосковье - они не требуют справку МЧС и гидрометцентра о стихийном бедствии. Обычно для страховой выплаты по этому риску клиент должен представить официальное подтверждение, что плохая погода в указанное время действительно была

Читайте также новости по теме:
Шквал в Москве
© Валерий Матыцин/ТАСС

Собянин поручил в течение двух суток ликвидировать последствия шквала в Москве

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе 31 мая из-за непогоды

Кремль соболезнует родным погибших из-за шквала в Москве

Отменили требование справки, в частности, "Альфастрахование", МАКС, ВСК. В МАКС обратилось около 70 автовладельцев, чьи машины пострадали от упавших деревьев и рекламных конструкций.

"Зафиксированы повреждения от мелких царапин до полного уничтожения транспортных средств", - сообщает страховщик.

В ВСК поступило около 190 заявлений, из них 130 - по КАСКО, остальные связаны с повреждениями строений.

"Росгосстрах" сделал запрос в компетентные органы для получения единой справки и подтверждения заявленного события на территории Московской области. В компанию поступило уже более 260 звонков, большинство из них - от автовладельцев. Немало и обращений от клиентов, застраховавших дома и квартиры, они в основном заявляют о повреждении стекол и крыш, сообщает страховщик.

"Ингосстрах" ввел ускоренную процедуру урегулирования убытков после шквала, но справка Росгидромета для выплаты все равно нужна, следует из сообщения страховщика. Компания получила 52 заявления от частных лиц и восемь от корпоративных клиентов. Ориентировочную сумму ущерба на текущий момент страховщик оценил в 4 млн руб.

Около 30 обращений поступило в компанию "Согаз", 22 - в "Зетта Страхование".

Что застраховано в Москве

По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, в Москве около 22% автомобилей застраховано по каско, и по большинству договоров ущерб от стихийных бедствий входит в покрытие (обращений по упавшим на автомобиль деревьям страховщикам поступает больше всего). Полис ОСАГО, напомним, такие риски не покрывает.

Смотрите также

Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при урагане

Также в Москве застраховано около 50% жилья, сообщил Юргенс. Таким образом, право на выплаты имеют владельцы застрахованных квартир, где, например, выбило стекла или произошел залив из-за повреждения кровли.

Кроме того, выплаты положены тем пострадавшим от шквала, кто имеет страховку жизни и от несчастного случая, добавил Юргенс.

Накануне Москва и Подмосковье пережили удар стихии - шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и 5 в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.

В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Шквал в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
2
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
3
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €38 тыс. по делу о вбросах на думских выборах 2011 года
4
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
5
Лавров считает заявления Макрона о пропаганде СМИ РФ влиянием антироссийской кампании
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама