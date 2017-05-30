Ряд страховщиков упростил процедуры выплат за последствия шквала в Москве и области

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ряд страховых компаний ввели упрощенные процедуры урегулирования убытков, связанных с последствиями шквалистого ветра в Москве и Подмосковье - они не требуют справку МЧС и гидрометцентра о стихийном бедствии. Обычно для страховой выплаты по этому риску клиент должен представить официальное подтверждение, что плохая погода в указанное время действительно была

Отменили требование справки, в частности, "Альфастрахование", МАКС, ВСК. В МАКС обратилось около 70 автовладельцев, чьи машины пострадали от упавших деревьев и рекламных конструкций.

"Зафиксированы повреждения от мелких царапин до полного уничтожения транспортных средств", - сообщает страховщик.

В ВСК поступило около 190 заявлений, из них 130 - по КАСКО, остальные связаны с повреждениями строений.

"Росгосстрах" сделал запрос в компетентные органы для получения единой справки и подтверждения заявленного события на территории Московской области. В компанию поступило уже более 260 звонков, большинство из них - от автовладельцев. Немало и обращений от клиентов, застраховавших дома и квартиры, они в основном заявляют о повреждении стекол и крыш, сообщает страховщик.

"Ингосстрах" ввел ускоренную процедуру урегулирования убытков после шквала, но справка Росгидромета для выплаты все равно нужна, следует из сообщения страховщика. Компания получила 52 заявления от частных лиц и восемь от корпоративных клиентов. Ориентировочную сумму ущерба на текущий момент страховщик оценил в 4 млн руб.

Около 30 обращений поступило в компанию "Согаз", 22 - в "Зетта Страхование".

Что застраховано в Москве

По оценке президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, в Москве около 22% автомобилей застраховано по каско, и по большинству договоров ущерб от стихийных бедствий входит в покрытие (обращений по упавшим на автомобиль деревьям страховщикам поступает больше всего). Полис ОСАГО, напомним, такие риски не покрывает.

Также в Москве застраховано около 50% жилья, сообщил Юргенс. Таким образом, право на выплаты имеют владельцы застрахованных квартир, где, например, выбило стекла или произошел залив из-за повреждения кровли.

Кроме того, выплаты положены тем пострадавшим от шквала, кто имеет страховку жизни и от несчастного случая, добавил Юргенс.

Накануне Москва и Подмосковье пережили удар стихии - шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек (11 в Москве и 5 в Подмосковье). Более 100 человек до сих пор остаются в больницах.

В столице, как сообщил мэр Сергей Собянин, шквал повалил 14 тысяч деревьев. Повреждения получили 2 тысячи машин, а также крыши 243 домов.