"Норникель" и МГУ разработают Хартию информбезопасности стратегических предприятий

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Норникель" и Институт проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова (ИПИБ МГУ) совместно разработают Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности. Об этом ТАСС сообщил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Дмитрий Григорьев.

"Основная идея Хартии - отказ от применения информационных технологий в целях нанесения ущерба предприятиям, чья деятельность является критически важной для экономики той или иной страны. Дополнительный эффект - формирование цивилизованных правил игры и методов конкуренции в цифровую эпоху. Это применимо как на уровне бизнес-сообществ, так и на уровне государственных структур", - рассказал он.

Он напомнил, что идея создания специальной хартии была выдвинута компанией на проводимом при поддержке Совета безопасности РФ научном форуме "Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности", в конце апреля "Нашу инициативу поддержали ведущие российские предприятия индустриального сектора", - отметил Григорьев.

Замдиректора ИПИБ МГУ Валерий Ященко подчеркнул, что актуальность разработки такого документа подтверждается фактически ежедневно. "Угрозы информационной безопасности становятся глобальной проблемой, от которой могут пострадать целые отрасли. Уязвимость финансовой системы, транспортно-логистической, технологических процессов - все это требует признания общих норм, не допускающих применение высоких технологий в качестве деструктивного инструмента против системообразующих предприятий", - сказал он.

Первое обсуждение проекта хартии, разрабатываемой специалистами компании и института, планируется провести до конца текущего года.

О разработчиках хартии

Компания "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

Институт проблем информационной безопасности МГУ создан в 2003 г., это структурное подразделение Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, координирующее научную деятельность по направлениям "Информационная безопасность" и "Безопасность и противодействие терроризму".