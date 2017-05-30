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Путин: планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными

Экономика и бизнес
30 мая, 17:58 дата обновления: 30 мая, 18:15 UTC+3

Эти планы должны отражать интересы людей, "единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества", отметил президент России

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Планы экономического развития страны до 2025 года должны быть ясными и реалистичными, отвечать нынешним и будущим вызовам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Хотел бы вновь подчеркнуть, что планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам", - сказал Путин.

"Хотел бы вновь подчеркнуть, что планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам", - сказал Путин. Он добавил, что эти планы должны отражать интересы людей, "единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества".

При этом, по словам президента, важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, на повышение производительности труда и эффективность крупных инвестиционных проектов, на развитие малого и среднего бизнеса. Также, отметил глава государства, "необходимо наращивать объемы несырьевого экспорта, сформировать новые точки роста в регионах".

Глава государства отметил, что на сегодняшнем совещании будут рассмотрены экспертные предложения по обеспечению устойчивого развития и технологического обновления экономики страны, будет проведена оценка того, насколько эти идеи конкурентны и применимы на практике.

Путин напомнил, что ранее правительство представило комплексный план действий до 2025 года, задача которого обеспечить выход экономики России на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов. "Это, безусловно, ключевой документ с точки зрения долгосрочной стратегии, стратегии развития экономики России, но мы с вами знаем, что над этими задачами, над подготовкой такой стратегии, над предложениями и инициативами, направленными на достижение тех же самых целей, работают и экспертные группы, представители делового сообщества", - отметил он. "После тщательного и глубокого анализа этих предложений нужно определится, как мы будем действовать дальше - или целиком возьмем какое-то предложение, если эти инициативы носят законченный характер, или придем к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, дополнить", - сказал глава государства.

Путин добавил, что по итогам такого анализа будет принято решение, "по какому пути мы пойдем, и в каком объеме эти инициативы будут реализованы".

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