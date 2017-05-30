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Путин: фирмы Индии могут принять участие в нефтегазовых проектах на арктическом шельфе РФ

Экономика и бизнес
30 мая, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Российский лидер обратил внимание также на реализацию масштабных совместных проектов в машиностроении, химической и горнорудной промышленности, авиастроении, фармацевтике и медицине

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Индийские компании могут принять участие в разработке нефтегазовых месторождений на российском арктическом шельфе. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия и Индия: 70 лет вместе" для газеты The Times of India, опубликованной к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Обсуждаются возможности участия индийских фирм в реализации проектов совместного поиска и разработки углеводородов на арктическом шельфе России", - отметил президент РФ. По его словам, кооперация двух стран в сфере традиционной энергетики развивается успешно. В частности, "приобретение консорциумом индийских компаний пакета акций российской "Ванкорнефти" стало крупнейшей двусторонней сделкой в нефтяной сфере". Кроме того, как отметил Путин, "хорошие перспективы для сотрудничества открываются в сфере солнечной энергетики, модернизации действующих и строительства новых электростанций на территории Индии".

Российский лидер обратил внимание также на реализацию масштабных совместных проектов в машиностроении, химической и горнорудной промышленности, авиастроении, фармацевтике и медицине. По его словам, среди приоритетных задач развития двусторонних отношений - увеличение объема товарооборота и совершенствование его структуры. "Имею в виду наращивание производственной кооперации и поставок высокотехнологичной продукции, улучшение условий для предпринимательской деятельности и инвестиций, использование системы расчетов в национальных валютах", - подчеркнул президент РФ.

Путин напомнил о решении начать переговоры по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией, а также о проработке вопроса создания международного транспортного коридора "Север-Юг". По словам президента РФ, все это должно стимулировать развитие российско-индийского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в региональном масштабе. Кроме того, как сообщил Путин, "Россия нацелена на долгосрочное участие" в инициированной премьер-министром Индии Нарендрой Моди программе "Делай в Индии".

Президент также сообщил, что РФ продолжит делиться с Индией передовым опытом в сфере мирного атома. 

Путин назвал взаимодействие в области мирного атома "одной из фундаментальных составляющих российско-индийских отношений". "Намерены и в будущем делиться с Индией передовым опытом в этой важной отрасли, способствовать обеспечению ее энергобезопасности", - подчеркнул российский лидер.

Президент РФ напомнил, что в 2013 г. был введен в строй первый энергоблок АЭС "Куданкулам" в Индии, в октябре 2016 г. индийской стороне был передан второй блок, начато строительство третьего и четвертого энергоблоков. Как отметил Путин, все это - вклад в реализацию планов по развитию атомной энергетики Индии, предусматривающих сооружение в стране не менее 12 энергоблоков до 2020 года, что закреплено в российско-индийском документе о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. 

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