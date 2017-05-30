РФ рассчитывает до осени подписать соглашение о создании промзоны в Египте

Шляхтин: ФК "Крылья Советов" выбирает тренера их пяти кандидатур, решение будет в средуСпорт 30 мая, 18:32
Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах 2011 годаПолитика 30 мая, 18:13
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океанеСпорт 30 мая, 17:59
Путин: планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичнымиЭкономика и бизнес 30 мая, 17:58
Хачанов вышел во второй круг Roland GarrosСпорт 30 мая, 17:57
Олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей завершил карьеруСпорт 30 мая, 17:38
От оленьих пантов до "мотособак": необычные товары, которые экспортирует РоссияЭкономика и бизнес 30 мая, 17:31
Британская полиция предъявила обвинение в подготовке теракта жителю ЛондонаМеждународная панорама 30 мая, 17:28
Аксенов назвал бессмысленным возбуждение Украиной дела против чиновников КрымаПолитика 30 мая, 17:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает до осени подписать межправсоглашение, регламентирующее создание российской промышленной зоны в Египте в районе Порт-Саида. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Вчера с (министром торговли и промышленности Египта - прим. ред.) Тареком Кабилем говорил. Он считает, что принципиально важно "добить" сейчас все нормативные акты, которые находятся на стадии завершения в Египте", - сказал Мантуров.
Он добавил, что именно по этой причине Кабиль не посетит Петербургский международный экономический форум, который пройдет 1-3 июня, а приедет в Россию позже, после готовности всех документов.
По словам Мантурова, это "субстантивно" наполнит визит египетского министра, который посетит Россию с уже подготовленным проектом межправсоглашения, "которое сегодня уже практически согласовали".
Планируется, что визит египетского министра в Россию состоится в течение ближайшего месяца. Тогда стороны смогут финализировать документ, после чего он пройдет процедуру межгосударственного согласования. "Процесс достаточно бюрократичный, но надеюсь, что до осени досогласуем и подпишем", - заключил Мантуров.
Россия и Египет в феврале 2016 года подписали протокол о создании российской промышленной зоны для локализации производств российских компаний в сфере тяжелого автомобилестроения, нефтехимии, энергетики, медицины и строительных материалов. Проект предусматривает создание особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов в египетском Порт-Саиде.