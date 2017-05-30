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РФ рассчитывает до осени подписать соглашение о создании промзоны в Египте

Экономика и бизнес
30 мая, 18:16 дата обновления: 30 мая, 18:34 UTC+3

Как отметил министр промышленности и торговли РФ, документ уже практически согласован

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия рассчитывает до осени подписать межправсоглашение, регламентирующее создание российской промышленной зоны в Египте в районе Порт-Саида. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Вчера с (министром торговли и промышленности Египта - прим. ред.) Тареком Кабилем говорил. Он считает, что принципиально важно "добить" сейчас все нормативные акты, которые находятся на стадии завершения в Египте", - сказал Мантуров.

Он добавил, что именно по этой причине Кабиль не посетит Петербургский международный экономический форум, который пройдет 1-3 июня, а приедет в Россию позже, после готовности всех документов.

По словам Мантурова, это "субстантивно" наполнит визит египетского министра, который посетит Россию с уже подготовленным проектом межправсоглашения, "которое сегодня уже практически согласовали".

Планируется, что визит египетского министра в Россию состоится в течение ближайшего месяца. Тогда стороны смогут финализировать документ, после чего он пройдет процедуру межгосударственного согласования. "Процесс достаточно бюрократичный, но надеюсь, что до осени досогласуем и подпишем", - заключил Мантуров.

Россия и Египет в феврале 2016 года подписали протокол о создании российской промышленной зоны для локализации производств российских компаний в сфере тяжелого автомобилестроения, нефтехимии, энергетики, медицины и строительных материалов. Проект предусматривает создание особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов в египетском Порт-Саиде.

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