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Источник: предупреждение о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей снято

Экономика и бизнес
30 мая, 19:13 дата обновления: 30 мая, 19:47 UTC+3

Соответствующую телеграмму Росавиация направила чартерным перевозчикам

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпании получили телеграмму Росавиации о снятии предупреждения о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей.

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"Получили телеграмму Росавиации, этой телеграммой агентство проинформировало о снятии предупреждения о возможных ограничениях чартеров между Москвой и Антальей", - сообщил ТАСС источник в чартерной авиакомпании.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам российско-турецких переговоров сообщил, что Росавиация отзовет разосланную в начале апреля авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.

В начале мая Росавиация сообщила, что возможное введение ограничения на выполнение чартерных рейсов из РФ в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в Анталью.

С ноября 2015 г. по август 2016 г. чартерное авиасообщение между странами уже приостанавливалось. Ограничение было введено после атаки турецких ВВС на бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

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