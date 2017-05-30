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Fitch может понизить рейтинги банка "Российский капитал" из-за его передачи от АСВ к АИЖК

Экономика и бизнес
30 мая, 19:10 UTC+3

Долгосрочные рейтинги кредитной организации помещены на пересмотр с возможностью понижения

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги банка "Российский капитал" на пересмотр с возможностью понижения в связи с возможной передачей банка Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

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