Fitch может понизить рейтинги банка "Российский капитал" из-за его передачи от АСВ к АИЖК

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги банка "Российский капитал" на пересмотр с возможностью понижения в связи с возможной передачей банка Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

Об этом сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.