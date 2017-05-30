Путин запланировал несколько совещаний по вопросам экономической стратегии в июне-июле

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин запланировал в июне-июле несколько совещаний по вопросам социально-экономической стратегии России, заявил по итогам совещания у президента глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
Во вторник Кудрин и глава Столыпинского клуба Борис Титов представили президенту программы социально-экономического развития России.
"Сегодня я официально вручил ему (Путину) этот документ (проект стратегии развития, разработанный ЦСР - прим. ред.). Он сказал, что внимательно с ним ознакомится и продолжит с нами работать и обсуждать отдельные вопросы. Он запланировал на основе сегодняшнего совещания несколько отдельных по отдельным вопросам (стратегий развития)", - сказал Кудрин.
Глава ЦСР отметил, что в ходе встречи президент не дал окончательных оценок проектов экономических стратегий.
Часть положений документа могут быть озвучены до президентских выборов, которые пройдут в 2018 г.
"Сегодня (президент) не называл (сроков подготовки единой стратегии ускорения экономического роста). Но насколько я понимаю, какие-то предложения могут быть озвучены до выборов, какие-то по мере подготовки войдут в некий стратегический документ. В прошлый раз это были указы (майские указы президента). В этот раз я не знаю, что это будет за формат будущего стратегического документа", - сказал Кудрин