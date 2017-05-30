Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.05:
$ 56.52
€ 62.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Титов: проекты стратегий развития России будут сводиться в один документ

Экономика и бизнес
30 мая, 19:39 дата обновления: 30 мая, 20:02 UTC+3

Бизнес-омбудсмен и глава Столыпинского клуба также указал, что работа над долгосрочной стратегией будет вестись работа с правительством и Центром стратегических разработок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проекты стратегий социально-экономического развития России будут сводиться в один документ, заявил по итогам совещания у президента Владимира Путина бизнес-омбудсмен и глава Столыпинского клуба Борис Титов.

Во вторник глава Столыпинского клуба Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представили президенту РФ Владимиру Путину программы социально-экономического развития России.

По словам Бориса Титова, работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития России продолжится, будет вестись работа с правительством и Центром стратегических разработок (ЦСР).

​"Владимир Владимирович сказал, что эта работа будет продолжаться, будут встречи экспертных групп. Нам было предложено еще акцентировать внимание на судебной реформе, на институциональных реформах, поэтому мы будем продолжать работу, в том числе и по горизонтали: вести работу с правительством, с ЦСР, другими экспертными группами, чтобы определить те главные решения, которые будут приняты в стране", - рассказал Титов.

"Координация будет налажена и мы будем работать. Пока мы все вместе должны подумать над структурой, как это будет происходить. Мы будем сводить к какому-то единому показателю все наши (проекты)", - сказал он, пояснив, что речь идет о проектах стратегий, разработанных правительством, ЦСР и Столыпинским клубом, а также возможных предложениях других экспертных центров.

Кроме того Борис Титов считает, что экономические выгоды от повышения пенсионного возраста не компенсируют негативный социальный эффект.

"Мы как Столыпинский клуб считаем, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получим от увеличения пенсионного возраста никоим образом не компенсируют негативный социальный эффект на наше общество", - заявил Титов по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина открыла уголовное дело против РФ за ведение "гибридной войны"
2
Премьер-министр Сербии Александар Вучич подал в отставку
3
Захарова: Киев после решения Нидерландов сможет какое-то время кормить народ сказками
4
Трамп считает, что в России смеются над США из-за обвинений в его адрес
5
В ЕСПЧ передали дело Навального на рассмотрение Большой палаты суда
6
Премьер Молдавии: Кишинев хочет от Москвы более уважительного отношения
7
"Аэрофлот" подал иск на 2,1 млрд руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
Темы дня
Загрузка...
Реклама