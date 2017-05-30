Титов: проекты стратегий развития России будут сводиться в один документ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проекты стратегий социально-экономического развития России будут сводиться в один документ, заявил по итогам совещания у президента Владимира Путина бизнес-омбудсмен и глава Столыпинского клуба Борис Титов.

Во вторник глава Столыпинского клуба Борис Титов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин представили президенту РФ Владимиру Путину программы социально-экономического развития России.

По словам Бориса Титова, работа над долгосрочной стратегией социально-экономического развития России продолжится, будет вестись работа с правительством и Центром стратегических разработок (ЦСР).

​"Владимир Владимирович сказал, что эта работа будет продолжаться, будут встречи экспертных групп. Нам было предложено еще акцентировать внимание на судебной реформе, на институциональных реформах, поэтому мы будем продолжать работу, в том числе и по горизонтали: вести работу с правительством, с ЦСР, другими экспертными группами, чтобы определить те главные решения, которые будут приняты в стране", - рассказал Титов.

"Координация будет налажена и мы будем работать. Пока мы все вместе должны подумать над структурой, как это будет происходить. Мы будем сводить к какому-то единому показателю все наши (проекты)", - сказал он, пояснив, что речь идет о проектах стратегий, разработанных правительством, ЦСР и Столыпинским клубом, а также возможных предложениях других экспертных центров.

Кроме того Борис Титов считает, что экономические выгоды от повышения пенсионного возраста не компенсируют негативный социальный эффект.

"Мы как Столыпинский клуб считаем, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получим от увеличения пенсионного возраста никоим образом не компенсируют негативный социальный эффект на наше общество", - заявил Титов по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.