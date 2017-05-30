Цена акций Amazon.com впервые превысила $1 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Цена акций компании интернет-торговли Amazon.com на Нью-Йоркской бирже впервые поднялись выше $1 тыс.
Через час после начала торгов на NYSE котировки компании на непродолжительное время достигали уровня в $1001,17 за акцию, а затем опустились до $997,93.
С начала мая котировки акций Amazon и Alphabet были близки к уровню $1 тыс., однако во вторник Amazon преодолела этот рубеж, а котировки Alphabet остались на уровне $995 за акцию.
Amazon.com - крупнейшая в мире компания по продаже товаров через интернет - была создана в 1994 г. Джеффом Безосом и названа в честь реки Амазонки. От торговли книгами и пластинками компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, программным обеспечением, видеоиграми, бытовой электроникой. В декабре 2016 г. компания совершила первую доставку заказанного товара с помощью беспилотника.
По данным на конец 2016 г., в компании работали около 180 тыс. сотрудников, у нее есть филиалы в Канаде, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Италии и других странах.