МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание по проекту программы "Цифровая экономика". Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

В совещании, в частности, приняли участие заместитель председателя правительства Аракадий Дворкович, помощники президента России Андрей Белоусов и Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, а также министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр РФ Михаил Абызов.

Программа "Цифровая экономика" разработана Межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи России в соответствии с пунктом 9 поручений председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева "О мерах по реализации Послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года". В рабочую группу вошли представители Администрации президента РФ, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, научных учреждений, фондов, бизнеса, а также международные эксперты.

Цель программы - создать экосистему цифровой экономики России, в которой данные в цифровом виде будут являться ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности.

Выделены восемь направлений развития цифровой экономики в РФ на период до 2024 года: государственное регулирование, кадры и образование, исследования и разработки, информационная инфраструктура, информационная безопасность, государственное управление, умный город, здравоохранение. Для каждого направления определены цели и задачи.