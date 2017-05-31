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Москва представит проект МЦК на транспортном форуме в Лейпциге

Экономика и бизнес
31 мая, 0:28 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 31, мая. /ТАСС

С момента запуска МЦК уже перевезло 67,2 млн человек, планируется, что в текущем году железнодорожной магистралью воспользуются 90 млн пассажиров

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ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Проект Московского центрального кольца (МЦК) представят на Международном транспортном форуме International Transport Forum-2017, который начнет работу 31 мая в немецком Лейпциге. Делегаты из Москвы планируют поделиться опытом эксплуатации новой транспортной магистрали с иностранным коллегами и обменяться мнениями с экспертами. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"При проектировании МЦК мы внимательно изучали мировой опыт, в частности, одним из главных примеров для нас стала немецкая система интеграции рельсового транспорта S-Bahn и U-Bahn - это пригородные электрички и подземное метро. Также изучали опыт Франции и Сингапура", - сказал он.

По словам Булатова, с момента запуска МЦК уже перевезло 67,2 млн человек, планируется, что в текущем году железнодорожной магистралью воспользуются 90 млн пассажиров. Интервал движения "Ласточек" с 1 мая был сокращен до 5 мин в часы пик. Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью пересадками на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции МЦК можно сделать пересадку на наземный городской пассажирский транспорт.

Москва прибыла на транспортный форум в составе делегации Минтранса РФ. Россию на трехдневном мероприятии будут представлять представители Минтранса РФ, МИД России, правительства Москвы, посольства России в ФРГ, Ространснадзора, Федерального дорожного агентства.

Международный транспортный форум International Transport Forum-2017 является всемирной площадкой и местом проведения встреч на высшем уровне в сфере транспорта, логистики и мобильности. В рамках форума в Лейпциге ежегодно собираются ключевые представители правительственных и политических организаций, коммерческих и промышленных предприятий, исследовательских учреждений и гражданского общества.

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